Madagascar: Maroantsetra - Formation en Protection sociale

Une vue d'ensemble des participants, lors de la formation en protection sociale à l'hôtel Coco Beach.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) poursuit ses activités de formation sur l'étendue du territoire national. Durant la semaine du 20 septembre dernier, ce fut au tour du district de Maroantsetra d'en bénéficier. La formation, pour les 80 bénéficiaires, s'est déroulée à l'hôtel Coco Beach. Pour un renforcement de capacité plus effectif des agents administratifs en matière de protection sociale, la CNaPS a tenu à entreprendre ce type de formation même dans les zones les plus enclavées, à l'instar de Maroantsetra.

Codes

Ont été développés durant la formation, le Code du Travail et le Code de Prévoyance sociale. Par ailleurs, les obligations socio-administratives des employeurs envers les travailleurs ont été rappelées, telles que la déclaration, l'inscription à la CNaPS et le paiement des cotisations y afférentes. Comme à l'accoutumée, les avantages de l'affiliation à la CNaPS et des droits et devoirs que cela incombe ont été également relevées à l'endroit des participants.

Le représentant des participants, Joseph S. Tsimanosy a reconnu l'intérêt d'une telle formation : « Elle nous a permis de dissiper les malentendus et les confusions entre les employés et employeurs en termes de protection sociale, maintenant que les bases sont claires. Le climat de travail ne peut être que plus productif ».