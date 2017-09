Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Hécatombe des ténors !

AS Adema victorieuse de la CNaPS Analamanga par 3 à 1, complète le tableau des quarts avec Elgeco Plus qui n'a fait qu'une bouchée de Black Star par 4 à 0.

Une prestation qui suppose que JET Mada n'ira pas à Fianarantsoa pour le compte de la deuxième phase de la Ligue des champions pour espérer se qualifier, puisque ses adversaires directs ne sont autres que les deux équipes d'Analamanga en l'occurrence Elgeco Plus et COSFA. Comme ces derniers avaient eu du mal face au FC Mama durant le championnat d'Analamanga, la logique, même enfantine, veut que JET Mada après avoir montré ce qu'il est capable en coupe, aura un coup à jouer dans cette bataille. De toutes les façons, un JET a l'habitude de rouler très vite.

JET et jet. Il s'agit de Fosa Junior étincelant depuis son retour des Pays-Bas et qui ont passé à la moulinette le Tana Formation par 7 à 2. JET Mada a aussi fait une impressionnante prestation en battant le FC MAMA par 3 à 1 pourtant un des fleurons d'Analamanga.

Les quatre autres matches ont permis aux favoris de confirmer tous les biens qu'on pensait d'eux et sauf si le tirage au sort ne leur joue de tour, on devrait les retrouver dans le dernier carré.

