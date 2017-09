Sénégal: Macky Sall réitère son plaidoyer pour le développement du ferroviaire en Afrique

Il y a 15 ans, le 26 septembre 2002, le Joola sombrait au large du Sénégal. Plus de 2 000 personnes sont… Plus »

Selon le président Sénégalais, l'Afrique a besoin « d'infrastructures de communications, de ponts, aéroportuaires, de centrales électriques etc... ». Un discours qui renvoie à son plaidoyer à Abidjan au mois de mars dernier à l'occasion de la deuxième Conférence internationale pour l'émergence en Afrique où le Président Sall avait estimé que « le vrai développement passera par le chemin de fer », devant ses homologues Africains, Alassane Ouattara, Alpha Condé et Ellen Johnson-Sirleaf notamment.

C'est dans ce sens d'ailleurs que le Président du Sénégal, Macky Sall, venu présidé l'événement, a invité ce matin dans la capitale sénégalaise, plus précisément à Diamniadio, les bailleurs de fonds et les investisseurs à aider à la construction de chemins de fer pour développer le commerce intra-africain.

Conjointement organisée par le gouvernement du Sénégal, le ministère des Finances de la République populaire de Chine, la Banque chinoise de développement et le Groupe de la Banque mondiale, cette manifestation sert de tribune aux participants pour plaider les causes visant à renforcer la coopération multilatérale et le développement des investissements chinois en Afrique.

