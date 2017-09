Madagascar: Rakroots - « Tania tour » et bientôt un premier album

Pour Loïc, 2017 a été des plus fructueux. Son succès a entre autres été couronné par sa participation au « Tana in love ». Aujourd'hui, il sillonne Mada pour son « Tania tour » et se prépare également à sortir son premier album.

Avec son dernier titre, Rakroots assied sa notoriété. Actuellement, « Tania » compte un peu moins d'un million de vues en seulement trois mois de diffusion sur youtube. Une excellente nouvelle qui en présage d'autres. Pour Rakroots, l'aventure continue effectivement de plus belle. Après avoir sillonné la partie sud de Madagascar, il a mis le cap en France. Ayant quitté le pays il y a quelques jours, Loïc de son vrai nom va se produire pour quelques dates dans l'Hexagone. Il partagera entre autres la scène avec Tovo J'hay, Arnaah et Jess Flavi One le 30 septembre à Paris. Il continuera ensuite son périple dans la zone Océan Indien , à La Réunion.

La « Tania tour » s'invite ensuite au Grand Nord. Cette tournée s'étalera sur plusieurs semaines et passera par Diégo, Ambanja et plusieurs autres villes. Comptant aujourd'hui plus d'une dizaine de titres à son actif, Rakroots, pour l'année 2018, projette de sortir un album qu'il va intituler « Inspi Rak Roots ». Une sortie qui va couronner cinq ans de carrière.

Cinq ans de scène. Pour Rakroots, l'aventure en solo débute en 2013. En 2009, il fait ses premiers pas dans le milieu musical, mais avec Arione Joy. Il intègre le milieu musical dans le groupe MC Lion 110 puis rejoint en 2011 le NorMal Gospel -Norvegien Malagasy Gospel avec les gars de « Mpamanga ». Ce n'est qu'en 2012 qu'il eut un déclic et se dit, pourquoi ne pas tenter l'aventure seul ? Décidé, le jeune homme, en 2013 commence une nouvelle page de son histoire. Son premier né « Rehefa lasa aho » voit le jour. Un titre qui en envoie ! « Zay tianao », « Ianao my love »... s'ensuivent. Ce n'est toutefois qu'en 2015 que le public découvre Rakroots. Aujourd'hui, il figure parmi l'un des artistes les plus appréciés de sa génération et compte rester sur son piédestal pendant encore longtemps.