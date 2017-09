Madagascar: Air Mauritius - Une offensive réussie au « China Exhibition Madagascar »

Air Mauritius détient probablement la position de leader dans la zone Océan Indien et même au-delà

Un bilan positif

C'est ainsi que se résume la présence d'Air Mauritius au « China Exhibition Madagascar ». Partenaire officiel de l'événement, Air Mauritius a en effet fait le bonheur des visiteurs professionnels ou grand public.

Offres généreuses

La compagnie a ainsi réalisé des offres généreuses durant « China Exhibition Madagascar ». L'événement était en effet l'occasion pour Air Mauritius de conforter sa position de compagnie préférée des voyageurs au départ de Madagascar. Durant cette rencontre économique internationale entre les investisseurs chinois et les opérateurs économiques de Madagascar et des îles de l'Océan Indien, Air Mauritius a mis à la disposition des visiteurs des produits et services de qualité. Pour ne citer, entre autres que les tarifs promotionnels vers Guangzhou, Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur et Singapour ; des tarifs spéciaux pour les familles et les étudiants...

Avantages comparatifs

En tout cas, Air Mauritius a réussi à conquérir, une fois de plus, sa clientèle existante et les potentiels clients qui ont visité son stand. Des clients qui ont découvert les différents avantages comparatifs d'Air Mauritius par rapport à la concurrence. A commencer par la proximité de son hub, puisque à seulement moins de deux heures d'Antananarivo, Air Mauritius constitue un point d'accès aux autres destinations qu'elle dessert, aussi bien en Europe que dans les pays asiatiques.

Sur le plan logistique, outre ses avions modernes et récents, Air Mauritius offre aux clients malgaches à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam et à l'intérieur de l'île, plus de confort et un certain nombre de facilités : « duty free » parmi les moins chers de la zone, programme de fidélisation et surtout exemption de visa jusqu'à 14 jours... Enfin, grâce à son programme de fidélisation Air Mauritius est devenue une compagnie la mieux appréciée aussi bien dans la région Océan Indien que sur le plan international.

Plan de développement

Une performance qui va encore s'améliorer grâce au plan de développement opéré par la compagnie aussi bien au niveau de la flotte que celui du réseau. En effet, Air Mauritius se prépare actuellement pour l'arrivée de deux Airbus A 350-900 prévue en octobre et en novembre prochain. Ces deux avions sont les premiers de la commande de huit autres qui vont moderniser la flotte d'Air Mauritius. Une compagnie qui fait également office de leader en termes de réseau qui va encore s'étendre sur d'autres destinations comme Genève, Amsterdam. Une compagnie au service d'une clientèle et des besoins très variés en somme.