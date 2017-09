Afrique: Querelles territoriales en Afrique

Le Burkina Faso et le Bénin ont eux aussi un différend. Les deux pays partagent une frontière commune longue de 285 kilomètres. Et la portion qui pose problème n'est que de 10 kilomètre. "C'est une zone qui est censée contenir du pétrole et qui est riche en bois et en eau; des ressources très utiles aussi bien pour le Burkina Faso que pour le Bénin," explique Abdoulaye Soma, constitutionnaliste burkinabè.

Parmi les cas emblématiques de querelles territoriales en Afrique, il y a celui de la péninsule de Bakassi. Depuis 1994, le Cameroun et le Nigéria revendiquaient la souveraineté de cette région de 1.000 km2, au fort potentiel gazier et riche en ressources halieutiques. En octobre 2002, après une âpre bataille judiciaire, la Cour internationale de justice a finalement tranché en faveur du Cameroun.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.