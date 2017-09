Ile Maurice: Interrogatoire des journalistes - La presse internationale en parle

Tout sur le Yerrigadoogate

Des journalistes de l'express arrêtés à la suite de la publication d'une enquête qui a fait tomber l'Attorney General. C'est le titre de l'article sur Africa News ce mardi 26 septembre. Le site d'information en ligne africain, de même que l'agence de presse Reuters, parle de l'interrogatoire des journalistes de l'express par le Central Criminal Investigation Department depuis hier.

Africa News a notamment repris la déclaration de Nad Sivaramen à travers son homme de loi, Me Hervé Duval Jr. Celle-ci parle d'une tentative d'intimidation envers la presse. L'article parle également de la réaction de la société civile qui a condamné la police à la suite de l'interpellation des journalistes de l'express.

L'article de Reuters parle surtout des fouilles chez les journalistes. On y fait également mention de la déclaration commune des trois journalistes Nad Sivaramen, Yasin Denmamode et Axcel Chenney sur la perquisition matinale chez eux. «In 2017, the police turn up at our house(s) with an arrest warrant at 4 o'clock in the morning... are we common criminals?» a repris l'article.