Tunisie: Le recours à l'importation demeure nécessaire

Les importations ont augmenté au rythme de 2,3% par an.

La production des céréales a varié au cours de cette période allant d'un minimum de 10.8 millions de quintaux en 2010 à un record de 25.3 millions de quintaux une année plus tôt.

Cette fluctuation est imputée à la pratique d'une céréaculture en mode pluvial généralement en monoculture fortement tributaire de la pluviométrie.

Importantes quantités importées

Sur le total des volumes des céréales importés, les blés ont représenté plus de la moitié avec des parts de 53% en 2014, 54,4% en 2015 et 53,7% en 2016. Au terme de 2016, les volumes des produits céréaliers achetés ont été plus importants par rapport à ceux des deux années précédentes avec un tonnage de 3.831.2 mille tonnes contre 3.149.7 mille tonnes en 2014 et 3.651.9 mille tonnes en 2015.

Les achats de l'orge se sont accrus, quant à eux, à un rythme plus élevé avec des taux respectifs de 39% et 15% par rapport à 2014 et à 2015. De 2005 à 2016, la Tunisie a consacré en moyenne 1.222 MD par an pour l'achat des céréales, soit près de 47% de la valeur moyenne des importations alimentaires totales (2615 MD). Suite à la flambée ds prix mondiaux des céréales au cours de 2007 et 2008, le poids des céréales dans les dépenses d'importations alimentaires a respectivement atteint 59 et 57%.

Modèle de consommation en cause

En 2016, les achats de blé ont représenté près de 61% des montants payés pour les importations des céréales. Compte tenu d'une conjoncture internationale marquée par une abondance de l'offre et des cours en régression, les montants payés pour l'achat des céréales ont chuté de 8.2% par rapport à 2015 (1.677 MD en 2016 contre 1.825.9 MD en 2015). Les montants des achats ont diminué de 21% pour le blé dur, 5.5% pour le blé tendre et augmenté de 2,2% pour l'orge et 4.2% pour le maïs.

La part des blés dans les dépenses d'importation des céréales ont été de 61.4% en 2014 dont 28,34% pour le blé dur. Cette part a été en 2015 de 64.9% dont 37,5% pour le blé dur. En 2016, le taux est passé à 60.5% dont 32.3% de blé dur qui constitue encore la céréale de base dans l'alimentation en Tunisie. Les importations de blé tendre n'ont cessé d'augmenter durant les dernières années passant de 10.5 millions de quintaux en 2014, à 11.6 millions de quintaux en 2015 et 12 millions de quintaux en 2016.

Cette hausse de l'importation de blé tendre s'explique notamment par le modèle de consommation tunisien qui s'oriente vers un régime plus occidentalisé à base de farine de blé tendre, de biscuiteries et autres pâtisseries. Sur le marché international, les prix du blé dur sont plus élevés que ceux d'autres céréales. En 2016, les cours des céréales ont baissé de 24.2% pour le blé dur et 8.5% pour le blé tendre contre un repli de 11% pour l'orge. Le prix moyen du maïs a connu, quant à lui, une hausse de 2.1%.