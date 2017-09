Angola: Elections/2017 - Profil du Président de la République élu

João Lourenço a été également secrétaire chargé de l'Information et Propagande, puis secrétaire-général du parti. Il a aussi exercé les fonctions de président de la Commission Constitutionnelle, de membre de la Commission Permanente, de Président du Groupe parlementaire du MPLA et de premier-vice-président de l'Assemblée Nationale (Parlement).

Il a été, d'abord, chef de Direction Politique Nationale des ex-Forces Armées Populaire de Libération de l'Angola (FAPLA), puis premier secrétaire provincial du parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) et gouverneur des provinces de Moxico et de Benguela, respectivement.

Maître en Science Historique et général trois étoiles, João Lourenço a participé à la première et deuxième guerre de Libération Nationale, dans la deuxième Région Politico-militaire.

João Lourenço est fils de Sequeira João Lourenço, infirmier, nationaliste dans la clandestinité et prisonnier politique, originaire de la province de Malanje (nord), et de Cipriano Lourenço, couturière, originaire de la province de Namibe (littoral-sud). Les deux (Père et Mère) sont déjà décédés.

