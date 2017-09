Sénégal: Qualification mondial 2018 - Augustin Senghor appelle à une «union sacrée» autour des Lions

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor a appelé le public « à taire les divergences et les critiques » afin de tirer dans le même sens pour aller chercher la qualification à la Coupe du monde 2018.

« Nous avons notre destin en mains avec ces trois matchs à jouer et l'équipe nationale a besoin de sentir notre soutien, notre solidarité pour que nous puissions atteindre cet objectif tant souhaité par notre pays », a dit le président de la FSF en marge de la finale du tournoi de l'UFOA des Nations 2017, ce dimanche à Cape Coast (Ghana).

« Nous devons pouvoir taire les critiques vis-à-vis du coach, des joueurs et les porter vers la victoire puisqu'en réussissant ces trois matchs, nous serons assurés d'aller en coupe du monde », a-t-il dit. Les deux résultats nuls enregistrés contre le Burkina Faso (0-0 et 2-2) ont donné lieu à des critiques acerbes contre le sélectionneur national, Aliou Cissé et certains de ses joueurs. La publication de la liste des 26 sélectionnés la semaine dernière avec notamment la convocation de l'ancien attaquant des Bleuets, Mbaye Niang a rallumé le feu des critiques alors que le Sénégal doit jouer un match important contre le Cap Vert, le 7 octobre prochain à Praia.

« S'ils sentent notre soutien, ces garçons ont le potentiel, le talent et la volonté d'aller nous chercher la qualification à la Coupe du monde en allant faire un bon très bon résultat lors de leur prochaine sortie », a souligné le président de la Fédération de football. Avec 5 points (+2) et trois matchs à jouer, le Sénégal a son destin entre ses mains dans son groupe de qualification où le leader, le Burkina Faso ne compte qu'un point d'avance avec deux matchs à jouer.

Le futur adversaire des Lions, les Requins Bleus comptent aussi 6 points (-2) et deux matchs à jouer dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde. Après le Sénégal, ils se déplaceront à Ouagadougou pour jouer contre le Burkina Faso lors de la dernière journée. Quant au Sénégal, en plus du déplacement à Praia, il aura une double confrontation contre l'Afrique du Sud. La Fifa après avoir été convaincu de la manipulation du résultat du match (1-2) entre les Bafana-Bafana et les Lions en novembre dernier, a décidé de faire rejouer cette partie. L'arbitre de la rencontre jouée en novembre dernier, a été suspendu à vie de toutes activités liées au football.

Tournoi des nations de l'UFOA : ... Me Augustin Senghor « décu » de la performance des Lions

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, s'est dit "déçu" de la performance de l'équipe locale au tournoi des Nations de l'UFOA remporté ce dimanche par le Ghana (4-1) aux dépens du Nigeria.Le Sénégal a été éliminé dès la phase de poules avec une défaite (1-2 contre le Niger), une victoire (4-0 contre le Bénin) et un nul (0-0 contre la Côte d'Ivoire) dans la poule B."C'est quelque part une déception parce que quand on regarde les demi-finales, on se dit qu'on avait notre place. Mais si on scrute nos performances, on se rend compte qu'elles sont en dents de scie", a-t-il dit.Me Senghor a relevé que "pour gagner, il faut de la régularité dans les performances".

Le sport sénégalais en général et le football en particulier doit réussir à garder la sérénité et son niveau de performance dans ces compétitions au long court, a-t-il fait savoir, relevant que "nous avons des pics où on excelle comme contre le Bénin et des bas où on a du mal à maintenir notre niveau de performance"."Il faut qu'on arrive à maîtriser la régularité dans des tournois comme celui-là parce qu'en regardant certains matchs, cette compétition avait un niveau de CAN", a-t-il commenté. "Notre groupe était vraiment jouable mais nous avons besoin en tant que sportif sénégalais de cultiver cet état d'esprit de régularité dans les compétitions", a-t-il insisté.