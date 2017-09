Les producteurs membres du collectif pour la sauvegarde du domaine agricole de Séfa ont marché hier, lundi 25 septembre, de l'intersection de l'aérodrome à la sous-préfecture de Diendé.

Par cette manifestation publique de rue qui fait suite au sit-in d'il y a près de deux semaines, ces producteurs entendent dénoncer la qualité des semences et exiger dans le même temps que les apports qu'ils ont chacun versés, à hauteur de 30.000F CFA, leur soit rétribués sans délai. Par ailleurs, ces manifestants réclament la valorisation des personnes ressources du terroir de Séfa.

Les producteurs qui avaient organisé un sit-in il y a juste quelques jours sont revenus à la charge par l'organisation, hier lundi 25 septembre, d'une marche pacifique pour plusieurs griefs retenus contre l'actuelle équipe qui dirige les domaines agricoles communautaires de Séfa. S'adressant au président de la République, Macky Sall, dans le mémorandum présenté au sous-préfet de Diendé, les manifestants martèlent ce qui suit : «Le programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) que vous avez mis en place pour, d'une part la création massive d'emplois en milieu rural et d'autre part nous permettre d'arriver à une autosuffisance alimentaire, avait suscité beaucoup d'espoir au sein des populations rurales que nous sommes », a indiqué Richard N'tap le porte-parole du jour. Il était entouré de Moustapha Diallo et de Cheick Omar Baldé, tous membres du comité d'initiative.

M. N'tap de poursuivre : « Le démarrage du DAC de SEFA en 2014 nous avait permis non seulement de gagner plus d'argent mais également de remplir nos greniers de maïs. Nous vous en remercions vivement et continuons d'y croire encore. Depuis l'installation de la nouvelle équipe en janvier 2017, nous sommes au regret de vous dire que le PRODAC est en train de sombrer et si rien n'est fait, il risque tout simplement de disparaître car les populations commencent à se détourner de ce programme ».

Réparation des préjudices exigées par le collectif

Et de relever, sous les ovations des manifestants tous arborant des brassards rouges, « nous Collectif pour la sauvegarde du DAC de SEFA regroupant les populations de la plaine de SEFA, tenions à attirer votre attention sur certains faits. La léthargie dans laquelle est plongée le DAC de SEFA depuis plus de 8 mois, le découragement généralisé des producteurs suite aux mauvaises semences (arachides et maïs) distribuées et au manque d'engrais, les poissons dans la station piscicole commençaient à mourir faute d'aliment ».

Le document souligne aussi et par la voix de Richard N'tap le porte-parole du jour, « le désengagement de beaucoup de producteurs à cause de la somme faramineuse de trente mille francs (30.000F) à l'hectare demandée comme apport, ce qui n'avait jamais été le cas durant les deux précédentes années, et l'incompétence et la non maitrise des réels objectifs du PRODAC par l'équipe dirigeante ».

Le collectif dit au demeurant exiger le remboursement intégral des apports versés par les producteurs, l'indemnisation de tous les producteurs pour disent-ils, « préjudices subis suite à l'échec de cette campagne due aux mauvaises semences et au manque d'engrais ». Les manifestants demandent également une meilleure prise en compte des fils du terroir dans le recrutement du personnel et des techniciens qui travaillent dans le DAC. Ils terminent par demander au président de la République, Macky SALL de « sauver le PRODAC par la mise en place d'une nouvelle équipe compétente et qui maitrise mieux les enjeux de création d'emplois ».

A signaler que cette marche a été encadrée par les forces de la gendarmerie de Sédhiou et le sous-préfet Cheick Tidiane Oumar Kamara a accusé réception dudit mémorandum.