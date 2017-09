Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

C'est le cas des études actuarielles. Mais tout ça a été fait et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec tel niveau de cotisation chez les employés et les employeurs du secteur formel, dans le secteur informel, le milieu paysan, nous pouvons obtenir tel panier de soins».

«Il y a déjà eu des concertations en amont. Mais le Premier ministre a émis le souhait qu'elles soient beaucoup plus larges», dit en substance Clément Sawadogo, en précisant que c'est dans l'optique de pouvoir requérir l'accord et l'accompagnement de tous ceux qui interviendront en tant que partenaires dans la mise en œuvre de ce dossier.

Se prononçant sur l'effectivité et la mise en place de cette disposition, Clément Sawadogo a indiqué qu'il s'agit ici d'un dossier dans lequel on ne peut pas aller de manière aventurière, parce qu'une fois que les prestations démarrent, elles ne doivent plus s'arrêter.

Ces instruments sont entre autres, explique Clément P. Sawadogo, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, la création de la caisse d'assurance maladie et la mise en place des outils d'actions.

