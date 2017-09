Burkina Faso: Secteurs agro-sylvo-pastoral et halieutiques - Le gouvernement prépare un dispositif pour faciliter les investissements

Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

En somme, c'est «un paquet» permettant à tout investisseur porteur «d'un projet intéressant» de se voir octroyer la terre, les ressources financières et l'encadrement qui lui permettront d'investir et d'en tirer un profit.

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, explique que ce code sera un moyen pour «inciter et les jeunes, les femmes et toute personne intéressée à investir dans l'agriculture en leur facilitant les choses, en leur offrant des possibilités afin de promouvoir le développement rural».

Faire en sorte que l'investissement puisse être fait et que le travail de la terre soit attractif. C'est l'une des raisons qui ont poussé le gouvernement burkinabè à mener des discussions sur un avant-projet de code d'investissement agro-sylvo-pastoral et halieutique.

