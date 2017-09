Sénégal: 2e journée ligue des champions -Keita Baldé, Sadio Mané et Koulibaly sous les projecteurs

Pisté déjà par Real Madrid, Sadio Mané aura les mêmes envies avec Liverpool et aura à cœur de se donner plus d'amplitude sur la scéne européenne après ses débuts séduisantes de cette saison en Premier League. Pour cette deuxiéme journée, les Reds se rendent à Moscou pour affronter le Spartak de Moscou.

Arrivé à Monaco «avec un grand déficit physique», selon le site 7 sport, dans les dernières heures du mercato estival, Il y a deux semaines, l'international sénégalais (22 ans, 13 sélection.), l'attaquant des Lions est attendu et il s'agira sans doute de se mettre en jambes et de confirmer sa brillante derniére saison en Italie mais aussi d'aider son club à revenir dans le dernier carré dans cette prestigieuse compétition européenne. L'AS Monaco affronte un FC Porto qui a été largement dominé par les Turcs de Besiktas lors de la 1ère journée (1-3).

Forfait vendredi dernier contre à Lille (4-0) en championnat, l'attaquant sénégalais, Keita Baldé Diao, à l'image de Kalidou Koulibaly et Sadio Mané seront sous les projecteurs lors de la deuxiéme journée de la Ligue des championnats qui se joue ce mardi et demain mardi.

