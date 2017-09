Sénégal: Commémoration du naufrage du bateau «Le Joola» - Non a l'oubli collectif, après 15 ans d'usure

26 septembre 2002, 26 septembre 2017, voilà 15 ans déjà que le Sénégal, à travers le bateau «MS Le Joola», enregistrait la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité.

Quinze (15) ans après, la stratégie de l'usure dans laquelle s'est inscrit l'Etat, à travers les différents gouvernements successifs, n'entame en rien la détermination des familles des victimes à lutter contre... l'oubli.

15 ans après le naufrage du bateau «MS Le Joola», le 26 septembre 2002, au large de la Gambie, les organisations et associations de familles des victimes, qui refusent d'oublier la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité, commémorent l'accident ce mardi 26 septembre 2017 à Dakar et Ziguinchor. Seulement, des manifestations et commémorations se suivent et se ressemblent sur fonds des mêmes revendications des familles des victimes face à des autorités qui, jusqu'à la dernière commémoration, semblent choisir l'usure érigée en règle dans le mode de gestion du dossier. C'est ainsi que le Comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée «Le Joola», dirigé par Nassardine Aïdara, organise un panel suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs, ce mardi 26 septembre 2017 à la Place du Souvenir.

Le thème de cette rencontre d'échanges est: «Le Joola, 15 ans après: amnésie ou banalisation». Plus loin au Sud du pays, à Ziguinchor qui a payé le plus lourd tribut de cette tragédie, l'Association des familles des victimes, dirigée par Moussa Cissokho, aussi s'active. D'ailleurs, le 12 septembre dernier, un Comité régional de développement (CRD) a été organisé à cet effet, sous la houlette de Guedji Diouf, le gouverneur de région. Il s'est agi de préparer activement et de prendre «des mesures, des dispositions pour une bonne organisation de la cérémonie commémorative» du naufrage du bateau Le Joola. Donc, quinze (15) ans après le naufrage du Joola, l'engagement des familles des victimes pour la satisfaction de leurs doléances ne faiblit pas.

En attendant l'effectivité de la rupture, le «crédo» du président Macky Sall, brandi dès son élection comme chef de l'Etat, dans la gestion des affaires, les revendications des familles des victimes restent intactes: elles ont pour nom le renflouement du bateau et, même si une partie des orphelins (alors au nombre de 1009) déclarés «Pupilles de la Nation» est prise en charge, l'assistance psychologique des rescapés, la publication de la liste définitive et exhaustive des victimes. Aussi, exigent-elles justice. Quid de l'érection du mémorial-musée «Le Joola» ?

Les même revendications, 15 ans après

Déjà, le mardi 25 septembre 2012, les nouvelles autorités avaient annoncé la couleur. Dans le cadre de la commémoration de l'an dix (10) de ce naufrage à la Place du Souvenir, Youssou Ndour, l'ancien ministre de la Culture et du Tourisme, avait rangé dans les tiroirs le projet de mémorial-musée «Le Joola» proposé par l'architecte Pierre Goudiaby Atépa, auquel adhéraient déjà les acteurs. A la place, le ministre Youssou Ndour avait indiqué que d'autres propositions étaient attendues et qu'une Commission mise sur pied à cet effet se chargera de les examiner.

«Si une proposition est déjà faite par Pierre Goudiaby Atépa, il n'en reste pas moins que d'autres propositions sont, non seulement possibles, mais encore attendues. Nous voulons recueillir ces propositions, entendre ces voix. Une commission les examinera et l'on s'accordera, après un large échange sur ce que nous allons faire et sur tous les contours du projet», avait-il dit. Cinq (5) ans après, le Comité pour l'érection d'un mémorial-musée «Le Joola», et l'Association des familles de victimes ne voient toujours rien venir, même si, lors de la passation de service entre Mbagnick Ndiaye, ancien ministre en charge de la Culture et son successeur Abdoulatif Coulibaly, ce projet a été rappelé, comme une des priorités de ce département.

Triste record

Le ferry sénégalais qui a quitté le port de Ziguinchor, en partance pour Dakar, a fini sa course au font de l'océan, au large de la Gambie, avec à son bord plus de 2000 passagers. Officiellement 1863 personnes y ont trouvé la mort (au total 2133 morts et disparus, selon les associations des familles de victimes). Les secours n'ayant été déclenchés que très tardivement, le lendemain matin vers 7h, 64 personnes seulement ont pu être sauvées et quelque 500 corps récupérés et inhumés. De part le nombre de victimes, le naufrage du Joola devient la première catastrophe maritime mondiale, un triste record jusque-là détenu par le célèbre paquebot transatlantique britannique supposé insubmersible: le «Titanic», qui a coulé 105 ans avant, le 14 avril 1912, après avoir heurté un iceberg, emportant 1513 personne, 711 survivants ont été secourus.