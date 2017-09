Sénégal: L'UCAD intégre une lectrice d'espagnol en début octobre

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) va, en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

Intégrant, en début octobre, une lectrice d'espagnol pour l'année académique 2017/2018, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La réactivation de ce programme, qui date de plus de trente ans, permettra l'affectation d'une professeure philologue de nationalité au département de langues romanes de l'UCAD et à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF), indique le texte.

Il poursuit que ce programme garantira un "soutien direct et permanent aux professeurs en charge de l'apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère et rapprochera les étudiants à la culture espagnole et en espagnol grâce a un échange enrichissant et motivant".