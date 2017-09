Sénégal: Une délégation gouvernementale à Ziguinchor pour commémorer le naufrage du "Joola"

"Le Joola" assurait le transport des personnes et des marchandises entre Dakar et Ziguinchor. Il a chaviré le 26 septembre 2002, dans les eaux de la Gambie.

Le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf, les chefs des services décentralisés de l'Etat dans la région, des proches et parents des victimes du naufrage survenu il y a 15 ans et des rescapés, des chefs religieux et coutumiers ont pris part à l'accueil de la délégation gouvernementale, à l'aéroport de la capitale régionale.

La délégation dirigée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine, comprend Aminata Angélique Manga (Economie solidaire et Microfinance), Souleymane Jules Diop (ministre chargé du PUDC), Moustapha Lo Diatta (Organisations paysannes) et d'autres ministres.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.