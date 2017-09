Sénégal: Le niveau du Tournoi de l'UFOA 2017 a été "surprenant et excitant"

"C'est bien que les officiels de la CAF (Confédération africaine de football) puissent venir voir et je suis convaincu que ce partenariat entre l'UFOA et Fox Sports, permettra à l'Afrique de l'ouest de dominer le continent", a-t-il dit.

"J'ai aimé le jeu pratiqué par des équipes comme le Liberia (contre le Sénégal), la Sierra Leone (contre le Nigeria) et le Togo qui a été éliminé par la Côte d'Ivoire", a-t-il résumé, indiquant qu'à partir de cette phase à élimination directe, on a senti que les pays travaillaient.

Garba Lawal après avoir joué dans son pays et en Afrique (Espérance de Tunis), a passé plusieurs années de sa vie de footballeur en Europe et en Asie (Chine), a estimé que l'écart est en train de se réduire entre les équipes supposées les plus fortes et celles dites faibles dans la zone.

