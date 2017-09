Sénégal: Antoine Ngom - « Si l'Afrique ne prend pas en main sa transformation digitale, le digital va la transformer»

« Si l'Afrique ne prend pas en main sa transformation digitale, le digital va la transformer lui-même et on subira encore, comme lors des révolutions précédentes, un échec. Il faut qu'on se l'approprie avec les partenaires, mais pas seul », a-t-il toutefois prévenu.

Pour Antoine Ngom, la transformation pourrait se réaliser en deux (2) phases. « Il s'agit d'abord de savoir comment utiliser aujourd'hui les technologies et booster l'Economie pour améliorer les performances de nos organisations et influer positivement sur la croissance. Mais aussi et surtout de forcer et transformer les usages et expériences des richesses du digital, pour en faire, un atout pour le bond en avant de l'Afrique », a-t-il relevé.

Le Directeur de l'Organisation des Professionnels des Technologies de l'Information et de la Communication au Sénégal (Optic) a affirmé devant les investisseurs étrangers, « que cette révolution du digital offre au continent, l'occasion de s'imposer en tant qu'acteurs pleins et décideurs potentiels sur la scène mondiale ».

« La révolution du digital aura plus d'impact sur l'image et l'économie de l'Afrique de tous les temps », c'est l'avis d'Antoine Ngom.

