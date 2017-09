Congo-Brazzaville/Egypte: Eliminatoires Coupe du monde Russie 2018 - 23 Diables rouges pour affronter l'Egypte

C'est ce qu'a filtré, le 26 septembre à Brazzaville, de l'audience entre le ministre de l'Equipement et de… Plus »

Dernier du groupe E avec un point pris en quatre matches, les enjeux pour les Diables rouges dans ses éliminatoires sont ailleurs. Les Congolais déjà éliminés, disputeront ce match et celui de novembre prochain contre l'Ouganda dans le but de préparer les rendez-vous importants en mars prochain contre le Zimbabwe , comptant respectivement dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Les Diables rouges sont attendus à Brazzaville, le 2 octobre. Ils se rendront en Egypte le 6 octobre selon le programme publié par la Fédération congolaise de football (Fécofoot). Le groupe qui a disputé la double confrontation contre les Blacks stars (1-1 ; 1-5) connait quelques absences pour diverses raisons. Fernand Mayembo (défenseur) et Fabrice Ondama (attaquant) blessés tous les deux, n'ont plus joué avec leur club respectifs depuis leur retour de sélection. Juvhel Tsoumou et Clevid Dikamona (choix du sélectionneur) ne feront non plus le déplacement de l'Egypte.

