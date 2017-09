Congo-Kinshasa/Libye: Mondial 2018 - Ibenge publie ses 23 contre la Libye

En tête du groupe A des éliminatoires au Mondial 2018 avec trois points d'avance sur la RD Congo, la Tunisie aura l'occasion de faire un pas de plus vers la Russie à l'occasion de son déplacement en Guinée, déjà éliminée, le 7 octobre prochain pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des qualifications. Dans cette optique, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Nabil Maaloul, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués.

Pour rester sur la même lignée, le staff technique des Léopards a l'obligation de battre la Libye le 7 octobre. Cette rencontre sera bel et bien jouée en Tunisie sur décision de la Fédération internationale de football association (FIFA). La RDC, qui avait sollicité la délocalisation de cette rencontre, n'a pas obtenu gain de cause auprès de l'organe suprême du football mondial.

