Congo-Kinshasa: Retrait de la proposition de loi sur le CNSA - Olenghankoy de nouveau piégé

Pour autant, le CNSA ne peut fonctionner normalement sans une loi organique. Joseph Olenghankoy est donc piégé. Il est contraint à l'immobilisme et ne peut poser certains actes. Selon l'Accord du 31 décembre, le CNSA est l'institution qui doit veiller sur le chronogramme des élections en contrôlant autant le gouvernement que la Céni. L'Accord de la Saint-Sylvestre prévoit aussi que le CNSA fasse un audit sur la gestion de la Céni. Ce qui ne serait pas possible tant que le CNSA de Joseph Olenghankoy est privé d'une loi aussi essentielle que celle qui règlemente son organisation et son fonctionnement.

Un CNSA sans une assise juridique est une situation qui va handicaper les travaux de la tripartite CENI-Gouvernement-CNSA. Pourtant, c'est cette tripartite qui est habilitée à évaluer le processus électoral et permettre à la Céni de publier un calendrier de manière consensuelle. Or, sans calendrier électoral, le processus électoral reste en panne avec tout ce que cela implique comme tension politique.

En effet, si la Majorité au pouvoir estime mieux d'attendre le vote de la loi organique sur le CNSA pour poursuivre avec les travaux d'évaluation du processus électoral, cela va surement retarder l'organisation des élections. Ce qui est une aubaine pour la Majorité présidentielle qui n'a jamais caché son intention de retarder le plus longtemps possible la tenue effective des élections en RDC.

Prévu d'être examiné et adopté hier lundi 25 septembre à l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur le fonctionnement et l'organisation du CNSA n'a pu l'être. L'auteur de cette proposition de loi, le député Mirindi, l'a retirée, quelques heures seulement avant la tenue de l'assemblée plénière.

Le processus électoral en République démocratique du Congo est tellement parsemé d'embûches que plus les jours passent, plus il y a des pesanteurs qui le plombent. Pire, il reste « d'énormes défis logistiques, financiers, juridiques » à relever pour que le processus électoral voie le bout du tunnel, selon les propos termes du chef de l'Etat lors de son discours le samedi 23 septembre à la tribune des Nations Unies.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.