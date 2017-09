Cameroun: Yaoundé - Des arnaqueurs aux arrêts

Entre installation du chantier et terrassements, les travaux en sont à leur phase préliminaire. Plus »

Ils sont deux femmes et deux hommes. Ils attaquaient plus à la gent féminine, en se faisant passer pour des pasteurs capables de délivrer, des marabouts ou des grands commerçants venant de l'étranger avec des produits de valeur. D'après l'adjudant chef-major, Paul Cyril Tchanga, commandant de la brigade de gendarmerie de Mendong à Yaoundé, leur mode opératoire consiste à arnaquer les passagers qu'ils embarquent à bord de leur véhicule de transports clandestin. Mardi dernier, ils ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie, après un ultime coup.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.