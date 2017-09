Cameroun: Université de Yaoundé II-Soa - Des étudiants plus compétitifs

Le cap de l'employabilité a été fixé par le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She hier lors de la cérémonie de la rentrée académique solennelle 2017-2018.

L'université de Yaoundé II-Soa a renoué hier avec la solennité de la rentrée académique après quelques années d'hibernation. C'est avec fierté que les enseignants ont arboré leur toge à cette occasion comme pour donner le ton de cette nouvelle année. A cette cérémonie couplée aux Journées d'orientation académique et professionnelle, le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She a souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants. « Notre université se sent honorée par votre choix qui est le bon. C'est une université bilingue. C'est ici que l'on apprend les meilleurs cours de droit », a-t-il indiqué.

Pour cette université dont l'ambition immédiate est de faire partie des 100 meilleures universités africaines dans un délai de deux ans et de devenir à terme une technopole de sciences sociales, l'idéal reste la professionnalisation des enseignements. « Aujourd'hui, l'université tout en conservant sa capacité de production des connaissances doit également se préoccuper du devenir professionnel des étudiants qu'elle forme, en leur fournissant certes des savoirs mais aussi des savoir-faire et des savoir-être dans le respect d'une vision commune partagée, au service du développement du pays. C'est cet objectif qui justifie d'ailleurs le thème choisi pour ces journées : « Adéquation-formation-emploi : un défi pour l'enseignement supérieur », a relevé le recteur.

Pour remporter ce défi, les formations proposées aux étudiants dans les deux facultés (Sciences juridiques et sciences économies et de gestion) de cette université devront répondre aux besoins du marché. Une façon d'initier les diplômés de l'UY II-Soa à devenir des entrepreneurs avec la diversification des offres de formation, gage de leur employabilité. « L'université doit se préoccuper du devenir professionnel de ses étudiants en leur inculquant des compétences y relatives afin de s'insérer dans le monde de l'emploi », a conclu le recteur.

Cette année académique 2017-2018 à Soa sera marquée par d'autres innovations avec entre autres la mise en place d'une plateforme numérique pour la gouvernance universitaire et qui facilitera l'inscription en ligne et l'enrôlement des étudiants, la délivrance des diplômes, la promotion du vivre-ensemble... L'aspect infrastructurel ne sera pas en reste avec l'accès aux commodités de base que sont l'eau, les toilettes et l'électricité y compris dans les campus annexes de Bertoua et d'Ebolowa. Pour les étudiants, c'est une nouvelle ère qui commence.