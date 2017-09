Cameroun: Stades annexes - A petits pas

Le cap de l'employabilité a été fixé par le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She hier lors de… Plus »

Quelques containers disposés le long de la clôture sont également en plein aménagement. Un technicien nous expliquera qu'il s'agit de bureaux mobiles. Pour l'instant, malgré quelques aménagements, l'entreprise finalise surtout son installation sur le site. Au stade de Poumpoumré, situé derrière la nouvelle sous-préfecture de Garoua II, le scénario est presque identique. Le site a été nettoyé et les bureaux mobiles sont en aménagement. Le chef de chantier, beaucoup plus disert, s'attèle à organiser ses équipes afin de respecter les délais. Le troisième stade annexe, dans l'enceinte du Cenajes de Garoua, connaît pour sa part le début des terrassements de l'aire de jeu.

Le stade de la gendarmerie (rebaptisé stade de Raeré), situé en face du célèbre quartier populeux de Roumde Adjia, est en chantier depuis quelques semaines. Ce terrain où se déroulent habituellement des championnats de vacances et quelques matchs amateurs, est fermé au public depuis le lancement officiel des travaux de la CAN 2019 à Garoua. D'ailleurs, la clôture bleue sur laquelle on peut lire le nom de l'entreprise adjudicataire du marché de réhabilitation, atteste de ce démarrage. Si l'on peut apercevoir, en jetant un coup d'œil au-dessus de la clôture, les mouvements des ouvriers en chasubles jaunes, un responsable approché laisse entendre que les consignes sont strictes : aucune information ne doit être communiquée aux journalistes pour le moment.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.