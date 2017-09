Maroc: SM le Roi félicite Mme Merkel suite à la victoire de son parti aux législatives

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Chancelière allemande, Angela Merkel, suite à la victoire de son parti aux élections législatives de dimanche.

Dans ce message, SM le Roi exprime à la Chancelière allemande Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de succès dans l'accomplissement de sa haute mission pour conduire le peuple allemand ami vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain souligne qu'en renouvelant sa la confiance en la personne de Mme Merkel, le peuple allemand exprime sa grande appréciation des réalisations effectuées sous son mandat dans divers domaines de manière à consacrer les acquis économiques et sociaux ainsi que la position de l'Allemagne aux niveaux régional et international.

Par la même occasion, SM le Roi Se dit fier des relations d'amitié solide, d'estime mutuelle et de coopération fructueuse unissant le Maroc et la République fédérale d'Allemagne, réaffirmant Sa forte détermination à œuvrer de concert avec Mme Merkel afin de hisser les relations entre les deux pays au niveau d'un partenariat solide multidimensionnel et de renforcer le dialogue, la coordination et la concertation sur les questions d'intérêt commun au service des deux peuples amis et en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde et de la consolidation des valeurs de dialogue et de vivre-ensemble entre les civilisations et les cultures.