Angola: Investiture - L'économie diplomatique au Centre de Coopération Angola-Namibie

Luanda — Le développement d'une économie diplomatique sera au centre de la coopération future entre l'Angola et la Namibie, démontrant la forte collaboration entre les deux États, a déclaré mardi à Luanda, la ministre des Relations Internationale et Coopération de ce pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

La gouvernante, qui fait partie de la délégation officielle de Namibie à l'investiture du nouveau Président de la République d'Angola, a dit qu'il était important dans cette nouvelle ère de promouvoir la diplomatie diplomatique pour le bien-être des deux peuples et de la garantie de la sécurité de la région de la SADC.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, étant en vue une autre réunion de la commission mixte, on va travailler pour créer plus d'emplois, en particulier dans les domaines de l'énergie et des eaux, de l'agriculture et d'autres secteurs.

À cet effet, il a illustré le cas de l'accord signé pour la construction d'un pont reliant les deux pays dans la région de Cuando Cubango, qui contribuera au développement de relations plus actives entre les deux peuples et les hommes d'affaires des deux pays.

À l'occasion, Netumbo Nandi-Ndaitwah a également remercié le Président Eduardo dos Santos pour l'indépendance de son pays, affirmant que le MPLA et Agostinho Neto avaient fortement appuyé la SWAPO dans sa lutte pour l'indépendance et la consolidation de la paix dans la région.

Elle a ajouté que le fait qu'elle fasse partie de la grande délégation de la Namibie qui a assisté à l'investiture du Président João Lourenço démontre les relations profondes entre les deux pays et se félicite donc de la victoire du MPLA et du nouveau Chef de Etat élu, affirmant que le soutien de son pays à l'Angola continuera.

La gouvernante de la Namibie a également parlé de projets conjoints à l'échelle de la SADC, tels que le projet touristique Okavango-Zambeze, la production de la viande de bœuf, la production d'énergie et d'eau, le transport, entre autres.

La ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie a également annoncé que les deux pays continuaient à travailler et à négocier l'intégration économique régionale, pour créer à la suite un marché commun de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

A propos, elle a souligné qu'il était important pour les pays africains de travailler pour produire de la nourriture sur le continent et d'éviter l'achat de biens dans d'autres continents, en promouvant de plus en plus la coopération et les relations bilatérales entre États voisins.

Netumbo Nandi-Ndaitwah fait partie de la délégation namibienne en Angola pour assister à l'investiture du nouveau Président du pays, dont plusieurs ministres, anciens combattants, diplomates et ancien président Sam Nujoma et l'actuel Hage Gottfried Geingob.