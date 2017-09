Afrique: UFOA 2017 - Tout le bilan de la compétition

En match pour la 3è place, le Niger a été plus fort que le Bénin (2-1) avec des réalisations d'Halidou et Victorien Adebayor pour le Mena contre une réalisation de Nabil Yarou pour les Ecureuils.

Au retour des vestiaires, un changement va transformer la physionomie du match. Patrick Razak entre en jeu et donne du tournis à la défense des Super Eagles. Il obtient un premier penalty transformé par Vincent Atingah puis un second marqué par Stephen Sarfo qui devient meilleur buteur du tournoi avec 4 réalisations. Le Nigéria bafoue son football. dans les arrêts de jeu, Atingah écope d'un second carton jaune synonyme de rouge mais ce sont les Ghanéens qui vont encore inscrire un 4è but par Winful Cobbinah avant le coup-franc anecdotique de Rabiu Ali qui sauve l'honneur des hommes de Yusuf.

dans ce face à face entre les deux meilleures formations du tournoi, ce sont les Black stars qui se montrent les plus dangereux d'entrée. Isaac Twum le capitaine du Ghana maitrise le ballon et juste avant la pause, Stephen Sarfo donne l'avantage aux locaux.

