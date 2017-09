Burkina Faso: Grande chancellerie des Ordres burkinabè - 72 heures pour réformer des textes devenus «vétustes»

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

Notons que la grande chancellerie des ordres burkinabè a pour missions de gérer les ordres, de rehausser l'autorité de l'Etat, de récompenser les mérites et de veiller à l'égalité d'accès à la distinction honorifique etc.

Pour le chef de l'Etat donc, la crédibilité renforcée et le prestige renouvelé de la grande chancellerie dépendra de la qualité des textes consensuels qui sanctionneront les travaux. «Je forme le vœux que les réflexions qui seront menées apportent des réponses claires et pertinentes à l'enjeu fondamental de transformation qualitative de la grande chancellerie » a conclu Roch Marc Christian Kaboré.

Pour le président du Faso, le présent atelier fera tache d'huile dans l'histoire de la grande chancellerie des ordres burkinabè car il s'agit de réformer des textes, qui pour l'essentiel, datent des années 1960 : « la force et l'efficacité d'une institution réside dans sa capacité à inscrire son action dans une dynamique d'innovation et d'adaptation aux évolutions pour mieux répondre aux aspirations dont elle est porteuse

« J'attends de vous des amendements et des suggestions objectifs et constructifs afin qu'à l'issue de cet atelier nous ayons une gestion consensuelle et fort structuré de l'administration de nos ordres.

Pour des Ordres burkinabè « nouveaux et empreint de dynamisme», le grand chancelier des Ordres burkinabè, André Roch Compaoré, a invité les participants à « des échanges francs et sans complaisance ».

Les Ordres burkinabè ont vu le jour en 1959 par la création de l'ordre du mérite voltaïque. La grande chancellerie a vu officiellement le jour en 1961. Malgré l'évolution, les textes régissant l'administration des ordres burkinabè sont restés à l'état. Conséquence : les textes ne sont plus en phase avec le contexte et les réalités actuelles. Raison pour laquelle, la réforme de ces textes est devenue une nécessité.

