Burkina Faso: Assemblée nationale - Des militants UPC du Bazèga demandent la démission du député Elisée Kiemdé

document

«Honorable député, nous, militantes et militants de l'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) du Bazèga, voulons prendre langue avec vous en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale.

A sa session extraordinaire du 20 juillet 2017, le Bureau Politique National (BPN) de l'UPC a prononcé votre exclusion du parti, en sanction de vos comportements, notamment suite au vote de la loi sur les Partenariats Publics Privés (PPP). Dans sa décision, le Bureau Politique National vous demandait, par souci de cohérence, d'honnêteté, et de morale politique, de remettre votre mandat de député aux militantes et militants de l'UPC de la province du Bazéga, qui ont favorisé en son temps votre élection en vous désignant, en contribuant financièrement à votre campagne et en mobilisant les populations à cet effet.

Le 11 août 2017, une délégation des Secrétaires généraux des communes du Bazéga vous a rendu visite à votre bureau. A cette occasion, après vous avoir longuement entendu sur la crise qui a conduit à votre exclusion du parti, la question vous a été posée sur vos projets. Vous avez répondu que vous serez désormais non-inscrit à l'Assemblée nationale et, s'agissant de votre mandat, vous avez répondu que comme vous l'aviez publiquement annoncé, vous projetez toujours le laisser à votre suppléant. Vous sollicitiez toutefois un temps de réflexion et de mise en œuvre.

Au moment où s'ouvre la seconde session ordinaire de notre parlement, nous n'avons toujours pas de nouvelle. Nous venons alors à nouveau vers vous pour poser le problème. Notre logique demeure la même : en contrevenant aux instructions du parti, vous vous êtes mis délibérément en dehors de lui. C'est votre liberté. Mais depuis votre départ du parti, la question est devenue un sujet d'une grande préoccupation pour les populations du Bazéga qui vous ont élu sous la bannière de l'UPC, et qui s'attendaient à une démission de votre part, en vue de remettre dans leurs mains ce mandat dont elles fondent la légitimité. C'est à leur demande et en leur nom, que la présente démarche a été entreprise.

Dans l'attente de votre réaction, nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'expression de notre parfaite considération. »

Fait à Kombissiri le 25 septembre 2017.

Ont signé pour les militants UPC de la province, les Secrétaires généraux des communes :

- PACMOGDA B. Clément, sous-section de Kombisiri

- SOUBANDE Moussa, sous-section de Doulougou

- NIKIEMA Kouliga, sous-section de Saponé (correspondant de la province)

- GUIROU Mathieu, sous-section de Kayao

- TAPSOBA François, sous-section de Ipelcé

- COMPAORE Amado, sous-section de Gaongo

- ZONGO Donatien, sous-section de Toécé

<" tabindex="8" onclick="return false;" title="Annuler">Annuler

#" tabindex="8" onclick="return false;" title="Annuler">Annuler