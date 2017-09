Congo-Brazzaville: Réfugiés rwandais au pays - Pas d'engouement au retour volontaire

En 2017, seulement onze réfugiés rwandais et six demandes d'intégration locale ont été enregistrés par le guichet unique mis en place pour faciliter le rapatriement volontaire et l'intégration locale de ces derniers.

Cette session de deux jours intervient après la deuxième réunion d'évaluation à mi-parcours tenue les 3 et 4 avril 2017 à Kigali (Rwanda). Au cours de cette session, les experts avaient été édifiés sur le progrès et les faiblesses de la mise en œuvre de cette clause.

« Je me fais le devoir de vous rappeler que cette rencontre est probablement la dernière sur la question des réfugiés rwandais qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de nos précédentes rencontres, notamment la dernière réunion tripartite tenue à Kigali en avril 2017 », a précisé la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, à l'ouverture d'une réunion sur le rapatriement des réfugiés rwandais au Congo.

Les réfugiés rwandais ont quitté leur pays pour le Congo à la suite du génocide de 1994. Pour l'ambassadeur du Rwanda au Congo, le Dr Jean Baptiste Habyalimana, il est question au cours de cette réunion d'évaluer l'état d'avancement de la mise en application des recommandations de la dernière réunion tripartite tenue au Rwanda.

« C'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'activités ont été mises en œuvre notamment des campagnes de sensibilisation visant à informer les réfugiés sur la situation sécuritaire de leur pays d'origine, le niveau de développement, ainsi que les différentes options qui leur sont offertes par la stratégie des solutions globales », a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs années, les gouvernements congolais et rwandais oeuvrent en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en faveur du rapatriement volontaire de ces réfugiés.

A ce jour, l'on estime à quelque 9260 le nombre des réfugiés rwandais se trouvant au Congo et 459 nouveaux demandeurs d'asile. Au titre de l'année 2017, on a notifié seulement 11 réfugiés rwandais pour le rapatriement volontaire et 6 autres ayant déposé des demandes d'intégration locale au guichet unique mise en place à l'issue de la réunion de Kigali.

La réunion de Brazzaville se tient dans la perspective de la fin du statut des réfugiés rwandais au Congo prévue le 31 décembre prochain.