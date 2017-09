Congo-Brazzaville: Diplomatie - L'ambassadeur d'Italie compte sur la nouvelle législature

En 2017, seulement onze réfugiés rwandais et six demandes d'intégration locale ont… Plus »

Andréa Mazella a salué l'arrivée au Congo d'une mission du Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que l'engagement des deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) à apporter des solutions à la crise économique et à cette du Pool.

« Les deux problèmes s'alimentent l'un à l'autre et il faut les amorcer. Il faut trouver une solution au bénéfice de la Nation congolaise et le président du Sénat m'a confirmé ce sentiment et son engagement avec tous les sénateurs de la République pour trouver des solutions à ces situations », a signifié le diplomate italien.

« C'est le début d'une législature qu'on a beaucoup attendue et qui fait suite aux réformes de la constitution et à tout le processus qui a modernisé les institutions du Congo » a-t-il déclaré.

