Angola: Investiture 2017 - Le nouveau Président de la République s'engage dans la formation des jeunes

Luanda — Un engagement fort dans la formation de la jeunesse angolaise sera fait au cours des cinq prochaines années, pour atteindre les progrès de l'Angola et son insertion sur le marché mondial de plus en plus concurrentiel, a promis mardi, à Luanda, le nouveau Président de la République, João Lourenço.

Dans son premier discours, après son investiture au poste du Président de la République, João Lourenço a assuré que des investissements seraient appliqués dans l'enseignement et la formation technico-professionnelle, ajustés aux besoins du marché du travail et du développement du pays.

Le nouveau titulaire du Pouvoir Exécutif a promis sur la base des politiques à mettre en œuvre, améliorer la qualité de l'enseignement primaire, faire une réforme du cursus, valoriser de la carrière enseignante réduire le taux d'analphabétisme, adopter des politiques du livre et de la lecture et investir dans la qualité de l'enseignement supérieur polytechnique.

Parlant devant plus de 30 000 personnes sur la Place de la République, notamment les Chefs d'État et les gouvernements invités, le nouveau Président a défendu que c"était de cette manière que le pays sera capable de mettre les ressources disponibles au service de la Nation, garantissant l'amélioration conditions générales de vie des Angolais sur une base juste et équitable.

Il a ajouté que le pari sur les jeunes signifiait également investir dans des programmes qui assurent l'amélioration de la santé reproductive en vue de réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et infanto-juvénile, et de prévenir les grossesses précoces chez les filles et des infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH / SIDA, ainsi que l'éradication de l'influence des habitudes et coutumes avec des effets sociaux négatifs.

João Lourenço a rappelé que l'Angola avait besoin de jeunes gens en bonne santé et bien préparés, dotés d'un esprit d'entreprise élevé et capables d'aider l'Angola à grandir et devenir un pays où, grâce aux conditions favorables créées, il vaut la peine d'être de vivre.

Il a également parlé des femmes, une autre frange importante de la société, qui devrait recevoir une attention particulière, soulignant que leur importance est telle que les familles et les communautés ressentent leur absence ou à leur faible représentation dans les organes de décision.

Il a indiqué que les femmes devraient avoir la possibilité de lutter sur le même pied d'égalité avec les hommes, que ce soit dans l'accès à l'école, sur le marché du travail, dans l'action partisane ou dans l'exercice d'une fonction publique.

João Lourenço a rappelé que la Déclaration universelle des droits de l'homme considère que l'investissement dans l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes est un facteur vital dans l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques des pays en développement.