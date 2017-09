Congo-Brazzaville: Le tourisme au cœur des stratégies de développement du pays

La 38è journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre. En République du Congo, la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault, a rendu publique une déclaration dans laquelle elle a indiqué que le tourisme faisait partie des stratégies nationales de développement économique.

« Le gouvernement a fait du développement durable du tourisme l'un de ses chevaux de bataille pour le développement économique. L'élaboration de la stratégie nationale et du plan directeur de développement durable du tourisme s'inscrit dans cette perspective », a-t-elle déclaré.

« Notre pays s'est résolument engagé à se servir du tourisme comme outil de développement. C'est pour cette raison qu'il s'emploie aujourd'hui à la mise en œuvre de sa stratégie nationale et du plan directeur de développement durable du tourisme », a ajouté la ministre du Tourisme.

Célébrée cette année sur le thème « Le tourisme durable- outil au service du développement », la journée mondiale du tourisme offre l'opportunité de sensibiliser l'opinion internationale à l'importance sociale, culturelle, politique et économique du phénomène touristique.

« Le tourisme nous permet d'aller à la rencontre d'autres civilisations, d'admirer de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles idées. Car, plus nous nous ouvrons au monde, plus notre perception de celui-ci change. En outre, il est un puissant levier de développement économique et de la croissance nationale. Ainsi, conscient de cette variable, le gouvernement de la République a mis en place une politique ambitieuse de diversification dans laquelle le tourisme occupe une place importante », a expliqué Arlette Soudan-Nonault.

Selon elle, « le Congo a résolument opté pour le développement d'un tourisme responsable, respectueux de nos cultures, nos traditions et notre environnement. C'est dans ce but que nous avons inscrit l'écotourisme, comme axe principal de notre politique touristique ».

La capitale congolaise a abrité du 17 au 18 juillet dernier, les premières assises nationales sur le tourisme, organisées en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Elles ont débouché sur un certain nombre de recommandations relatives à la mise en chantier des projets retenus dans le cadre des grands axes stratégiques du pays.

Pour Arlette Soudan-Nonault, développer le tourisme de façon durable, c'est créer une source inépuisable de revenus au regard de l'impact de ce secteur sur les autres domaines de l'économie nationale. Le tourisme permet de créer des emplois pour les jeunes et contribue à la réduction de la pauvreté qui figure parmi les défis du gouvernement.

Le développement durable vise la recherche de l'équilibre entre la croissance économique, la préservation de l'environnement et la justice sociale. Il a été retenu dans le secteur touristique comme un cadre stratégique d'orientation des actions à réaliser pour réduire la pression sociale et environnementale de l'industrie sur les ressources dont elle dépend. Le tourisme durable est la seule forme possible d'exploitation et de rentabilisation des ressources naturelles et culturelles.