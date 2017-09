Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Une campagne d'orientation en faveur des nouveaux bacheliers

La campagne qui se déroule du 27 au 29 septembre, vise à informer les nouveaux bacheliers sur les possibilités de formation à l'Université Marien-Ngouabi, dans les établissements privés d'enseignement supérieur agrées du Congo et à l'étranger.

Elle cible environ 26 000 bacheliers admis au baccalauréat d'enseignement général et technique cette année, en suscitant en eux un intérêt pour une bonne orientation. En effet, cette occasion permettra de communiquer aux jeunes bacheliers toute l'information collectée selon leurs séries du bac.

Les objectifs et résultats attendus ont été présentés au cours d'une conférence de presse animée le 25 septembre à Brazzaville. Ces rencontres seront ponctuées, entre autres, par des exposés et débats.

« Ce que nous attendons de cette campagne, c'est que les étudiants viennent nombreux. L'intérêt des bacheliers pour l'information collectée est constitué par la multiplicité des questions et leur présence massive. Ils auront les réponses à toutes les questions qui se posent », a assuré la conseillère à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle du ministre de l'Enseignement supérieur, Rachelle Ndolou.

Selon elle, cette campagne d'information s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère de l'Enseignement supérieur en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Dans l'optique de relancer les activités d'orientation au Congo, il s'en suivra l'organisation des journées de réflexions, un séminaire- atelier de renforcement des capacités en orientation scolaire et professionnelle à l'intention des professionnels de l'orientation et des futurs agents des secteurs publics et privés de l'enseignement.

Les autres activités programmées sont la mise en ligne de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que la mise en place des centres d'orientation dans les trois grandes villes du pays à savoir Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Le ministère envisage, par ailleurs, d'ouvrir au titre de l'année académique 2017-2018, des bureaux d'orientation dans les onze établissements de l'Université Marien-Ngouabi, des établissements privés ayant reçu un agrément définitif et les établissements conventionnés.

Le directeur de l'orientation au ministère de l'Enseignement supérieur, Sylvain Ngoma, a, de son côté, rappelé que l'orientation des élèves et des étudiants était une obligation faite à l'Etat qui doit l'assurer. Ceci à travers la loi n°25/95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire 008/90 du 6 novembre 1990 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo.

Rappelons que la dernière campagne sur l'orientation scolaire et professionnelle remonte à 2013.