Cameroun: Lutte contre la corruption - La CONAC sensibilise le secteur éducatif

Principale cible de la campagne à destination des habitants de Douala le 21 septembre dernier.

Faire en sorte que l'éducation à l'intégrité soit intégrée dans les programmes, dans les cursus académiques camerounais. C'est l'un des vœux de la Commission nationale anti-corruption (CONAC), exprimé par son président, le Révérend Dr Dieudonné Massi Gams. C'était dans sa communication de clôture de la caravane de prévention et de sensibilisation du jeudi 21 septembre 2017 à Douala.

Une opération qui avait pour message-clé : « Levons-nous et ensemble luttons contre la corruption dans le secteur éducatif ; dénonçons les mauvaises pratiques». Mais cette campagne anti-corruption spéciale consacrée au secteur éducatif ne s'est pas limitée aux seuls établissements scolaires publics et privés. Ainsi, trois délégations, parties du lycée Joss à Bonanjo, se sont déployées afin de couvrir les quatre coins de la cité économique, avec des trajets menant jusqu'au carrefour Bekoko, au carrefour PK14 et à la Cité Sic. En s'arrêtant non seulement dans les lycées, collèges, écoles primaires où les élèves ont été sensibilisés, mais aussi dans les marchés, les gares routières et autres lieux à forte concentration de population.

Les équipes de 200 bénévoles et agents, parmi lesquels on trouvait des leaders de syndicats, d'Associations de parents d'élèves et d'enseignants (APEE), des représentants d'administrations publiques, ont distribué différents supports pour faire passer les messages anti-corruption : flyers, autocollants, t-shirts, casquettes, etc. T-shirts et casquettes de couleur blanche dont étaient vêtues les délégations. Et dans chaque groupe, il y avait des secrétaires qui ont noté toutes les anomalies, ce qui donnera lieu par la suite à des recommandations ou à des investigations. Un volet important après la sensibilisation car, selon le Rév. Massi Gams, «la corruption est profondément enracinée dans plusieurs établissements scolaires».