Madagascar: Androy - Vers une culture industrielle du ricin

Grâce aux appuis et accompagnements des paysans, l'Androy remet en valeur le ricin, tout en améliorant sa production.

En plein essor. La production de ricin dans la région Androy ne cesse de croître depuis 2013. En trois ans, elle est passée de 250 à 430 tonnes, soit une augmentation d'environ 72%.

Et avec un rendement variable, allant de 350 à 600 kilos par hectare, le plan de développement de la chaîne de valeur ricin s'est fixé comme objectif de produire au moins 1 000 tonnes de graines à la fin de cette année.

De ce fait, le ricin tend à devenir une alternative à l'amélioration du niveau de vie des paysans au pays des épines. « La majorité des habitants est touchée par l'insécurité alimentaire, aussi le ricin se présente-t-il comme une source de revenus prometteurs aux paysans vulnérables.

C'est pour cette raison qu'il a été choisi dans le projet résilience par chaînes de valeur », explique Solofohariniaina Ludovic, responsable de la chaine de valeur Ricin auprès de GIZ Madagascar, antenne de Fort-Dauphin. Ce projet, cofinancé par l'Union Européenne et le ministère de la Coopération allemande, est mis en œuvre par GIZ Madagascar.

Transformation

À ce jour plus de six mille cinq cents ménages sont intégrés dans cette chaîne de valeur. Et six cents groupements se sont structurés et ont été appuyés en technique de production et commercialisation.

« À travers l'utilisation des semences de qualité, la dotation en matériels et les formations en technique de culture améliorée, ces paysans sont devenus des partenaires commerciaux fiables», précise-t-il.

L'existence des unités de transformation met les paysans à l'abri de la chute des cours. « Maintenant, on peut parler de culture industrielle pour le ricin et non plus culture de rente. Les paysans approvisionnent les entreprises de transformations », souligne le responsable de l'antenne de Fort-Dauphin.

En effet, les produits à base du ricin sont désormais très prisés tant sur le marché national qu'international, en particulier l'huile de ricin, les lubrifiants industriels, l'huile cosmétique et médicinale.

De surcroît, six coopératives de femmes transformatrices ont reçu à leur tour des appuis et des renforcements de capacité surtout sur la commercialisation de leur produit.

Enfin, une plateforme a été créée afin de piloter tous les travaux de promotion de la filière et de jouer le rôle d'interface entre le secteur privé, l'État et les partenaires techniques et financiers. Elle aura surtout à garantir la pérennité des activités.