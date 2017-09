Madagascar: Cosmétique - Des baumes à lèvres de marques réputées contiennent des substances nocives

Les bons et les moins bons. Les dix baumes à lèvres épinglés par l'enquête sont Macadamia d'Yves Rocher ; Trésor de miel, baume à lèvres nourrissant de Garnier Ultra Doux ; Original Classiccare de Labello ; Classic moisturing lip balm de Carmex ; Nultric, soin transformation lèvres désséchées de La Roche Posay ; Homéostick, baume à lèvres au calendula de Boiron ; Cold cream, stick lèvres nourrissant d'Avène ; Nutrition, soin lèvres desséchées du Petit Marseillais ; Stick lèvres hydratant d'Aptonia et Stick lèvres hydratant d'Uriage. A l'opposé, les trois baumes les mieux notés par l'association sont Cien de Lidl, le soin des lèvres de Caudalie et le stick lèvres nourrissant bio de Melvita.

Des baumes à lèvres de marques réputées ont été indiqués comme contenant des substances nocives par l'« UFC-Que choisir » (Union fédérale des consommateurs), une association française de défense des consommateurs qui fait partie des associations reconnues par les pouvoirs publics en France, et dont les déclarations sont appuyées par des enquêtes et des données scientifiques.

