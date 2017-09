Cameroun: Commerce - Les bons prix de la rentrée

Produits alimentaires et fournitures scolaires sont entre autres marchandises proposées au Boulevard du 20 mai à Yaoundé, depuis jeudi.

Adeline Bomba, cette ménagère d'une trentaine d'années était tout sourire vendredi dernier au Boulevard du 20 mai à Yaoundé. C'est qu'elle venait de faire comme elle le disait, « de bonnes affaires » sur ce site l'opération « rentrée commerciale » a installé ses stands. Avec moins de 10.000 F, Adeline a eu droit à 5 kilos de viande avec os à raison de 1950 F le kilo. Un bonus important puisque la même quantité est vendue à 2400 F dans les marchés de la ville. Adeline s'est également approvisionné en pates alimentaires, riz, huiles de palme et végétale.

La plupart des ménagères rencontrées vendredi sur le site disent apprécier cette opération de ventes promotionnelles de produits de première nécessité ouverte depuis jeudi. Joséphine Tchouata, autre ménagère confirme également avoir trouvé son compte. « Ce marché est plus bénéfique lorsqu'on achète plusieurs produits. J'ai pris exclusivement des compléments plantains, macabo, patates pour 12 000 F. J'aurais dépensé bien plus si j'étais allée dans un de nos marchés », se réjouit-elle. Elle a acquis un régime de plantain à 5000 F produit qu'elle aurait acheté entre 6500 et 7000 F au marché du Mfoundi.

Pour cette édition débutée jeudi dernier et s'achevant dimanche prochain, une trentaine de stands ont été installés avec de nombreux produits exposés. Notamment de l'huile végétale et brute, du riz, du savon, du lait et des pâtes alimentaires. On trouve également des denrées alimentaires comme de la viande de bœuf, des produits vivriers en l'occurrence du plantain, macabo, patates et manioc. De même que les fournitures scolaires et des produits de pharmacopée. Certains stands proposent aussi des objets d'art, des vêtements et autres.

Cette année, les organisateurs ont l'introduction un produit phare dans l'opération, notamment la vente du gaz domestique. La bouteille de 12,5 kilogrammes y est vendue à 23 000 F avec son contenu contre 25 000 F dans les points de vente de la ville et même du pays. Selon le délégué régional du Commerce pour le Centre, Alain Romuald Ombede Nama, un marqueteur nouvellement entré sur le marché du gaz et partenaire du ministère ayant son propre centre d'enfûtage a souscrit à cet accord afin d'aider les ménagères à avoir un autre choix. Il précise à propos de l'opération qu'elle s'inscrit dans la matérialisation de la politique de lutte contre la vie chère menée par le ministère du Commerce.