Angola: Investiture 2017 - Le Chef de l'Etat défend la réforme de l'administration publique

Luanda — La réforme de l'administration publique, avec la promotion d'une politique qui permet l'augmentation de l'efficacité des services entre autres paramètres, devrait guider les nominations des futurs gouverneurs, a déclaré mardi, à Luanda, le nouveau Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Dans son premier discours, après son investiture sur la Place de la République, le Chef de l'Etat angolais a informé que la structure de l'Exécutif serait réduite afin de garantir sa fonctionnalité, sans dispersion des moyens et en évitant le «gaspillage de ressources de plus en plus rares".

Il a dit que la réforme de l'administration publique devrait être centrée sur la simplification des procédures et la valorisation du capital humain, afin de conserver les meilleurs cadres, par une politique axée sur les domaines de la formation, motivation, rémunération et des carrières des agents et fonctionnaires publics.

João Lourenço estime que des paramètres tels que la promotion de politiques visant à accroître l'efficacité des services, le mérite, le professionnalisme, la transparence, la rigueur et le service public devraient guider cette réforme.

Il a soutenu qu'il était du devoir des serviteurs publics de résoudre les problèmes et besoins des citoyens qui recourent à leurs services.

Il a ajouté que la justice jouait un rôle central dans la restauration du sentiment de confiance dans les institutions de l'État.

La réforme de la justice, commencée récemment, nécessite une nouvelle impulsion afin de compléter les divers codes envisagés et d'adopter des mesures administratives et opérationnelles visant à réduire le nombre élevé de cas pendants.

"Nous accorderons la dignité au pouvoir judiciaire, dont l'importance pour le processus de démocratisation du pays est indiscutable", a-t-il souligné.

En ce qui concerne le pouvoir local, il a expliqué que le pays avait une grande extension territoriale et que les problèmes des personnes, des familles, des communautés et des entreprises ne pouvaient pas attendre des décisions prises dans la capitale, qui souvent négligent les spécificités de chaque région.

Pour le Président, l'adoption de bonnes pratiques, tant dans l'exercice public comme dans la société, exigera des familles, des écoles, des églises et d'autres organisations de la société civile, le renforcement des valeurs morales, la cohésion sociale et le patriotisme.