Cameroun: Entrepreneuriat féminin - Des pistes de financement

C'est, à n'en point douter, un des freins au développement de nos entreprises », a déclaré Mme Ngalle-Miano, se réjouissant du nouveau partenariat établi. « Il répond à un réel besoin et sera bénéfique », estime la présidente de la Cwbla. L'association, lancée en mars 2017, œuvre à promouvoir les activités de femmes ayant pris le risque d'entreprendre, en les rendant plus audibles et visibles. Elle vise également l'autonomisation de la femme entrepreneure et de la jeune femme.

Rappel effectué ce jeudi 21 septembre à Douala par Adelaïde Ngalle-Miano, présidente-fondatrice de la Cameroon Women Business Leaders Association (Cwbla). Les femmes chefs d'entreprises font donc également face à ce problème, et c'est pour y trouver solution que l'association a signé, jeudi dernier, une convention avec la microfinance Nofia (Nouvelle financière africaine, représentée pour l'occasion par son Pca, David Manfouo) - quelque six mois après avoir conclu un accord similaire avec la Société générale Cameroun. « La problématique du financement des Pme est partagée par la plupart d'entre nous.

