Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - La Commission Musonge au Sénat

Hier, le président de la chambre, Marcel Niat Njifenji, a assuré ses invités de l'accompagnement de son institution pour la réussite de leur mission.

Tous les 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme étaient présents, hier au palais des Congrès de Yaoundé, pour la première sortie de cette institution, après la prise de fonction. Une audience chez le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, qui a duré près de 45 minutes. « Promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble au Cameroun. Tels sont les trois missions de notre Commission. Cette visite de courtoisie au président du Sénat avait pour but de solliciter la collaboration et l'accompagnement de cette importante chambre de notre parlement pour la réussite de notre travail ». Propos de Peter Mafany Musonge, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, à la sortie de l'entretien.

La presse nationale ne s'est pas contentée des impressions de sortie d'audience pour cette entrée en scène de la structure créée par décret présidentiel le 23 janvier 2017, dans un contexte de revendications identitaires. Interrogé au sujet de la situation dans les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest, l'ancien Premier ministre, Peter Mafany Musonge, a condamné sans détours les actes de violence posés en fin de semaine dernière. « J'en appelle à tous les Camerounais, résidant dans ces deux régions et sur l'ensemble du territoire national. Nous devons rester calmes et responsables. Nous ne devons pas brûler ce que nous avons bâti avec la sueur de notre travail car demain, nous serons obligés de le reconstruire », souligne-t-il.