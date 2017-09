Congo-Kinshasa: Des eurodéputés parrainent des militants du pays

Une vingtaine de députés européens lancent un parrainage de militants de la société civile en République démoratique du Congo. Cette action vise à mieux protéger les défenseurs des droits humains congolais. Interview.

L'élection présidentielle aurait dû avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016 en RDC, conformément à la constitution congolaise. Le pouvoir et l'opposition politique ont signé à cette date un accord dit "de la Saint-Sylvestre", qui prévoyait la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par le Rassemblement de l'opposition, l'instauration d'un Conseil national de suivi de la transition et l'organisation des élections avant fin 2017.

Tout en ménageant la possibilité au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat.

Mais la répression de l'opposition politique et des militants de la société civile a continué cette année encore. Et des députés du Parlement européen ont décidé d'agir en soutien avec les défenseurs des droits de l'Homme qui subissent menaces et pressions en RDC.

L'eurodéputée socialiste belge Maria Arena a également rappelé que le Parlement européen pourrait engager des sanctions contre la RDC si l'élection présidentielle n'a pas lieu avant la fin de l'année.

