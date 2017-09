Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana a décidé de ne pas convoquer Andre et Jordan Ayew pour la… Plus »

Une chose est certaine, et les opposants en sont conscient, en réussissant un nouvel attentat contre la Constitution ougandaise, Museveni qui marche déjà sur le bas-côté de l'histoire, fait un pas de plus sur les traces du pire président que le pays ait connu, Idi Amin Dada.

Au regard des rapports de force et de la détermination des partisans du président, l'opposition ne peut que répondre aux coups, même avec des méthodes peu recommandables. Car, en réalité, le pugilat d'hier relève de l'engagement et de la détermination des opposants à défendre la démocratie en Ouganda.

Finalement, la motion n'a finalement pas été débattue et pour cause. Des députés en sont venus aux mains dans l'hémicycle, lorsque le chef du groupe parlementaire d'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé et d'avoir apporté un pistolet au Parlement. S'en est suivie une empoignade qui a opposé des députés de la majorité à leurs homologues de l'opposition.

