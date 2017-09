Sénégal: 15e anniversaire du naufrage du Joola - Le dossier lui aussi englouti par la mer ?

De ce point de vue, l'on peut dire que les responsabilités sont partagées. En tout état de cause, on ne vit qu'une fois. A chacun selon son destin.

Autrement, il est incompréhensible que pour une catastrophe d'une telle envergure, qui a autant marqué les esprits et fait saigner les cœurs, on ait finalement le sentiment que personne n'est responsable.

Et pourtant, il existe bien des règles en matière de transport et de navigation maritime au Sénégal. Sans oublier que toutes les sources s'accordent à reconnaître que le Ferry était anormalement surchargé, certains estimant même que le nombre de passagers embarqués dépassait 4 fois la capacité du navire.

Pendant ce temps, au Sénégal, « le dossier a été classé par la Justice parce que le Commandant a disparu. Et on nous parle de la prescription des faits », regrette Nassardine Aïdara, coordonnateur du comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée le Joola.

Quinze ans après ce drame qui reste l'une des plus grandes catastrophes maritimes au monde, les fantômes des disparus continuent de hanter leurs familles qui n'ont du reste que leurs yeux pour pleurer, depuis que la Justice s'est montrée incapable de démêler l'écheveau en désignant les coupables et en déterminant le degré de responsabilité des uns et des autres.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.