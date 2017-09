Burkina Faso: Mise en œuvre de l'assurance maladie universelle février 2018, date butoir

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

Cela permettra de requérir l'accord et l'accompagnement de tous ceux qui vont être des partenaires dans la mise en œuvre de ce dossier, à savoir ceux qui doivent apporter des contributions, des cotisations, ceux qui interviendront au niveau technique et à l'organisation comme le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, les employeurs, les employés, le syndicat.

Il a ajouté que « la loi nous a donné deux années pour opérationnaliser, pour mettre en place les instruments de l'assurance maladie, notamment la création de la caisse de l'assurance maladie et également la mise en place de ses instruments d'action. Nous avons donc une date butoir qui est février 2018 et à cette date, le maximum doit être déjà fait ».

« L'assurance maladie universelle est un dossier dans lequel on ne peut pas aller de manière aventurière, parce qu'une fois que les prestations démarrent, elles ne doivent plus s'arrêter ; il faut donc réunir tous les prérequis nécessaires », a souligné le ministre Clément Sawadogo.

Une étude économique, financière, de faisabilité et actuarielle devra permettre de fixer les différents paramètres pour faire aboutir le régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso, selon le ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Clément Sawadogo.

Opérationnaliser la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle par la création de la caisse de l'assurance maladie universelle ; c'est dans cet objectif qu'un conseil de cabinet interministériel a eu lieu entre le Premier ministre, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et les ministres directement concernés par ledit dossier.

