Ile Maurice: Nomination à l'UNESCO - Jane Constance, la plus jeune artiste pour la paix

Consécration pour Jane Constance. La jeune Mauricienne a été faite artiste de l'UNESCO pour la paix, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'organisation, à Paris, ce mardi 26 septembre. Ce qui fait de la chanteuse la plus jeune artiste de l'UNESCO pour la paix.

La cérémonie a démarré peu après 20 h 40, avec un court-métrage sur la Mauricienne. Étaient présents, les parents de la jeune fille, Françoise et Tony Constance, le ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, le ministre du Tourisme, Anil Gayan, ainsi que Vijayen Valaydon, ambassadeur de Maurice à Paris.

Avant de procéder à la nomination de Jane Constance, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a tenu le discours suivant : «Votre talent et votre voix sont appréciés et admirés à Maurice et ailleurs. Nous sommes fiers de vous inclure en tant que nouveau membre de la famille de l'UNESCO», a-t-elle déclaré.

Lors de son discours de circonstance, la chanteuse s'est dit «honorée d'avoir reçu cette distinction». «J'aurai pour responsabilité de promouvoir les valeurs de l'UNESCO. Je vais contribuer à la sensibilisation sur la pauvreté, l'éducation des personnes handicapées et l'accès à un travail. Je vais aussi aider les non-voyants et les malvoyants à se servir de la technologie comme outil de communication», a-t-elle affirmé.

La nouvelle nommée de l'UNESCO a également souligné que «nous sommes tous différents et uniques». Selon elle, il est temps de changer notre regard sur les autrement capables et sur le monde. «Même si on est en situation d'handicap, cela ne doit pas être un obstacle. Il faut croire en soi et en ses rêves.»

Jane Constance a aussi chanté après sa nomination. Elle a ainsi interprété Change ton regard et Je ne veux pas de ce monde-là, extraits de son album À travers tes yeux. Sans oublier, la prestation en exclusivité d'une chanson qui figurera sur son deuxième album, à savoir Un jour j'ai rêvé. La jeune Mauricienne a eu droit à une standing ovation à l'issue de sa performance.

Le ministre des Arts et de la culture a, lui, affirmé que «cette reconnaissance rejaillit sur l'ensemble de la communauté artistique et culturelle mauricienne».