Burkina Faso: Analyse et contrôle budgétaire - Entre les lignes, la presse veille

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

« La formation continue est très importante pour le journaliste. Et ce d'autant plus que lorsqu'elle porte sur des questions spécifiques de sorte à mieux développer ses capacités de traitement de l'information thématique », a-t-il développé.

« Ça permet de faire une lecture croisée des actions du politique en lien avec ses déclarations. Et en tant que journaliste, il nous revient de lire le budget, déceler des erreurs et manquements en lien avec les engagements pris », a soutenu M. Paré.

« C'est quelque chose de très sérieux qui détermine la vie de toute la nation. Le budget de l'Etat n'est pas une caisse remplie d'argent où on puise à souhait pour dépenser, il faut d'abord définir les recettes sur la base desquelles on engage des dépenses », a-t-il développé, répondant à la question sur ce qu'il a appris.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.