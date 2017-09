Burkina Faso: Détournement au SIAO - 60 mois ferme pour l'agent comptable et son cassier

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

La partie civile, le SIAO, représentée par l'Agent judiciaire du Trésor (AJT), avait demandé 3 millions au titre des dommages et intérêts en plus du montant dissipé.

Quant à l'agent comptable Siriki Coulibaly, accusé en plus de délit d'apparence, il a reconnu avoir prélevé dans les caisses du SIAO plus de 231 millions de francs CFA après sa prise de fonction en juin 2012.

Le dossier dit «Ministère public contre Claude Wendpanga Guébré et Siriki Coulibaly, prévenus de vol de biens publics, de détournement de deniers publics et de délit d'apparence ayant pour victime le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) » a été vidé hier 26 septembre 2017.

Ils ont été condamnés à 60 mois de prison ferme chacun et à payer une amende de 10 millions de francs CFA au profit du Trésor public ainsi que 10 millions au titre des dommages et intérêts.

Les prévenus Claude Wendpanga Guébré et Siriki Coulibaly ont été retenus dans les liens de la détention concernant les faits de vol de biens publics, détournement de deniers publics et de délit d'apparence.

