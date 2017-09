Burkina Faso: Femmes enceintes - Des envies à faire rendre gorge

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

- avoir une alimentation équilibrée et variée. Cela va permettre de diminuer les déficits et donc les envies ;

Et à en croire le Dr Ilboudo, les envies peuvent être d'ordre hormonal : «Les hormones de la grossesse sont responsables d'un déséquilibre neurotransmetteur. Ce déséquilibre va modifier le goût, créer des envies et augmenter la sensibilité olfactive.

Selon le Dr Safyatou Ilboudo, gynécologue obstétricienne à l'Hôpital Saint-Camille de Ouagadougou (HOSCO), bien que « ces envies » de femmes enceintes soient des phénomènes bien réels, il n'y a pas d'étude scientifique qui démontre avec précision leurs causes. Toutefois, il y a quelques facteurs par lequel on tente de les expliquer.

Sinon ? «Je ne suis pas tranquille ; je deviens triste», explique-t-elle, ajoutant qu'en plus des envies, il y a des odeurs de certains parfums et pommades qu'elle ne supporte pas.

Mais, raconte-t-elle, «il m'est déjà arrivé d'avoir envie de boire du déguê, pas celui déjà conditionné et vendu en alimentation mais plutôt du déguê fait maison ; chose que je n'ai pu obtenir malheureusement. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de nausées et des douleurs au ventre ».

Il n'y a pas de quoi pourtant, car, tout comme on le dit pour le goût et les odeurs, des envies des femmes enceintes, on ne discute pas. L'état de grossesse crée, en effet, des envies, parfois étranges, chez certaines femmes.

